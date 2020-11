Scuola: ministero, dai 6 anni sempre mascherine

I bambini della scuola elementare dovranno indossare sempre la mascherina in classe, indipendentemente dalla distanza. E’ quanto chiarisce oggi in una nota il ministero dell’Istruzione che cita il Comitato tecnico scientifico, interpellato a tal proposito dallo stesso dicastero. Il Cts fa riferimento al dpcm del 3 novembre e spiega che il documento “non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento”. A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina “dovra’ essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli”, spiega il ministero.

Uniche eccezioni, “i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina”.

La mascherina – continua il dicastero nella nota – puo’ essere abbassata “per bere, per i momenti della mensa e della merenda”. Per quanto concerne l’attivita’ musicale degli strumenti a fiato e del canto, “limitatamente alla lezione singola, e’ altresi’ possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione”.

Oltre alla mascherina chirurgica, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita’, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Infine, nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, e’ necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a meta’ giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta gia’ provvedendo allo sviluppo delle forniture”.