Speranza, il 2 dicembre in Parlamento per illustrare piano vaccini

“Il due dicembre presenterò in Parlamento il piano strategico per i vaccini che stiamo predisponendo”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su Corriere.it nel corso di un dibattito sulla sanità futura. “L’Italia avrà il 13,6% di tutti i vaccini acquistati e già opzionati in sede europea”, ha aggiunto ricordando che in questo caso “è lo Stato ad acquistare direttamente il vaccino e non le Regioni” come avviene per quello anti influenzale.

Speranza ha ribadito che “finché non avremo un vaccino e cure sicure l’unica arma per tenere bassa la curva dei contagi sono le misure di contenimento”.