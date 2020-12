Auguri di Natale

In un anno così difficile anche il Natale è davvero strano e problematico.

Tutte le tradizioni sono scombussolate e dobbiamo con tanta buona volontà ricostruirci delle feste che abbiano comunque un senso di solennità, di usanza e di calore. Non è facile. Le famiglie non possono riunirsi e le solitudini pesano come non mai. Abbiamo attraversato mesi orrendi e non c’è famiglia che non abbia da piangere qualcuno che se n’è andato per sempre. Agli amati assenti dedichiamo questo Natale e queste parvenze di festeggiamenti. E a noi stessi dedichiamoci questa ulteriore prova nel rispetto attento delle limitazioni e della prevenzione. Anche se siamo un po’ “sparpagliati” e se sotto l’albero non c’è il solito mucchio di pacchetti da scartare insieme, pensiamo di essere tutti, ma proprio tutti insieme, di abbracciarci e di augurarci solo cose belle che ci ripaghino dei tanti giorni grigi e tristi.