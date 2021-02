M5S diviso su Draghi: Grillo rinvia voto su Rousseau

Colpo di scena sulla sorte del governo Draghi. Lo scontro tra i 5Stelle costringe Grillo a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura.

“Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po’ di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto… non lo so, vediamo…”, dice Grillo nel video in cui definisce Draghi “un grillino“. Crimi: “Non entreremo a tutti i costi, dire sì o no a Draghi sarebbe troppo povero, i quesiti articolati quando avremo qualcosa su cui votare”.

Salvini replica: “Incredibile Grillo. Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, e non mettiamo veti, loro vorrebbero imporre un governo senza la Lega”.

Oggi Draghi incontra le parti sociali

Ultime consultazioni per il presidente incaricato, appuntamento con le parti sociali, i rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie locali e dell’ ambientalismo. Nel programma di Draghi un “fisco progressivo” con la “rimodulazione di aliquote e scaglioni” e la lotta all’evasione. Accelerazione nei vaccini, con una logistica adeguata, una piattaforma digitale nazionale, call center e personale in più. Insegnanti e personale scolastico nuove categorie prioritarie. Si punta anche a mettere mano al calendario scolastico: si potrebbe andare a scuola fino a fine giugno per recuperare i giorni perduti a causa della pandemia. –