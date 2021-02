Altri 30 giorni di stop alla mobilità tra regioni

Stamattina in Cdm la proroga di un mese del divieto alla mobilità tra regioni. Sarà confermata le deroga per le visite ai parenti insieme a 2 figli minori. Da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia.

“Con le varianti continuare con le restrizioni è indispensabile” spiega il ministro della Salute Speranza. Maria Stella Gelmini assicura alle regioni decisioni “tempestive, ma condivise”. Il tasso di positività nazionale al Covid risale al 5,4%. Altri 232 i decessi. A fine marzo l’Italia arriverà a 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna, dice Locatelli. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni.