Mai come quest’anno gli auguri per la Festa della Donna sono sinceri e profondi.

Mai come quest’anno le donne hanno sofferto più di chiunque altro per gli effetti della pandemia, della scuola a cicli alternati, per la perdita di lavoro, per il crollo dei redditi, per le violenze che si sono consumate nel silenzio del lock down.

Mai come quest’anno tantissime donne hanno saputo assumere un ruolo di sostegno e di forza. Tante di loro hanno dato la vita per curare gli ammalati di Covid e tantissime si sono ritrovate all’improvviso sole e con grandi vuoti affettivi.

A tutte noi donne ed eroine del quotidiano gli auguri di RADIOCOLONNA per un domani più sereno, pulito e senza violenza.