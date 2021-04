Scandalo mascherine, Arcuri indagato per peculato

L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 e’ indagato dalla Procura di Roma per la fornitura di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. Lo scrive il quotidiano La Verita’.

Secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro l’ex commissario Arcuri e’ indagato per peculato e appropriazione indebita del pubblico ufficiale insieme al suo ex collaboratore Antonio Fabbrocini.

L’accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l’arrivo in Italia di una parte di queste mascherine senza certificazione, c’erano stati un arresto e quattro misure interdittive.

“In merito a quanto riportato questa mattina dal quotidiano “La Verità”, circa l’indagine sulle “mascherine”, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri comunica di non avere notizia di quanto riportato dal suddetto quotidiano: E’ quanto si legge in una nota. “Il dott. Arcuri, nonché la struttura già preposta alla gestione dell’emergenza continueranno, come da inizio indagine, a collaborare con le autorità inquirenti nonché a fornire loro ogni informazione utile allo svolgimento delle indagini”, si aggiunge.