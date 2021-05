Speranza: il 28/5 ok Ema a Pfizer per 12-15 anni

“Si prevede che il 28 maggio l’Ema rilasci l’autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Per il momento solo questo immunizzante e’ previsto a partire dall’eta’ di 16 anni, gli altri dai 18. E’ un fatto molto importante perche’ vaccinare i giovani e’ altamente strategico ed e’ essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione alla Camera.

“Aspettiamo la decisione dell’Ema anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d’eta’”. ha concluso