A San Pietro il corteo Viva La Befana

Anche quest’anno nell’area di Piazza San Pietro, la 35/a edizione del corteo storico-folcloristico “Viva la Befana, per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”. Figuranti in costume, al seguito dei tre Re Magi hanno sfilato lungo Via della Conciliazione fino a San Pietro per assistere a mezzogiorno all’Angelus di papa Francesco e recare simbolici doni dell’Epifania al Pontefice.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Europae Fami.li.a. (Famiglie Libere Associate d’Europa), insieme a molte altre associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo, e’ stata animata quest’anno dal Comune di Allumiere.

E la Befana e’ arrivata anche al policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Poliziotti delle volanti, del reparto mobile, della polizia postale e della polizia stradale di Roma, hanno consegnato doni e giocattoli ai bambini ricoverati presso i reparti pediatrici dell’ospedale della capitale.

Nel corso della mattinata i piccoli pazienti hanno incontrato Milli Carlucci, Mara Venier, Maria de Filippi, Barbara D’Urso e Raffella Carra’ imitate da Emanuela Aureli trascorrendo alcune ore tra sorrisi e spensieratezza. Inedita la partecipazione di un poliziotto della stradale che si e’ improvvisato prestigiatore e con le sue magie ha incantato i bambini. L’iniziativa, ripetuta in numerose province italiane, si inserisce nel progetto che vede le donne e gli uomini della Polizia di Stato vicini a chi ha bisogno di maggiori attenzioni e che e’ racchiuso nel claim “#lamiciziae’unacosaseria.

La tradizione dunque resiste. Secondo un’indagine della Coldiretti, la calza è stata svuotata nel 47% delle case mentre una minoranza del 13% ha optato per altri regali. Il resto degli italiani, invece, non ha festeggiato anche perché non ha bambini. Immancabili nella calza, cioccolato, caramelle e carbone dolce ma con un’attenzione particolare al green e a un’alimentazione sana: tornano, infatti, anche fichi e prugne secche, clementine, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa.

L’arrivo della Befana sancisce anche il rientro per 3,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il fine settimana dell’Epifania in vacanza, con il weekend lungo che ha favorito le partenze.