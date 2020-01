Benedetto XVI ritira la firma dal libro del cardinale Sarah

Un ping pong che non fa altro che aumentare l’interesse. Il segretario di Benedetto XVI Mons. Gaenswein fa sapere che oggi, “su indicazione del Papa emerito, ho chiesto al cardinale Sarah di contattare gli editori pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore e di togliere la sua firma da introduzione e conclusioni”.

Gaenswein spiega che “ il Papa emerito sapeva che il cardinale stava preparando un libro e avevainviato un suo testo sul sacerdozio autorizzandolo a farne l’uso che voleva. Ma non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato la copertina”.

Robert Sarah ribadisce in una nota di avere chiesto a Ratzinger un testo sul tema, e di averlo ricevuto “ il 12 ottobre , durante il Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia”. Il testo però era troppo lungo per un articolo e quindi propose a Benedetto XVI dipubblicare un libro. Il Papa emerito – afferma il cardinale – il 25 novembre ha dato il via libera alla pubblicazione”.