Il Corpus Domini a Roma senza processioni

La festa del Corpus Domini di domani sara’ senza le tradizionali processioni a causa dell’emergenza sanitaria. Francesco negli anni aveva comunque modificato la modalità delle celebrazioni.

Negli anni, i pontefici si recavano in processione tra San Giovanni e Santa Maria Maggiore, poi Francesco ha deciso che la sua Chiesa doveva guardare sempre più alle periferie. Così lo scorso anno il Papa si è recato a Casal Bertone, nel 2018 ad Ostia.

Il Papa, nell’udienza di oggi, ha invitato a cercare Cristo negli “ultimi”. “Domani e’ la Solennita’ del Corpus Domini, Corpo e Sangue di Cristo. Quest’anno – ha detto il Papa nell’udienza generale – non e’ possibile celebrare l’Eucaristia con manifestazioni pubbliche, tuttavia possiamo realizzare una ‘vita eucaristica’. L’ostia consacrata racchiude la persona del Cristo: siamo chiamati a cercarla davanti al tabernacolo in chiesa, ma anche in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i sofferenti, le persone sole e povere. Gesu’ stesso lo ha detto”.

La messa del Corpus Domini sarà celebrata presso l’altare della Cattedra, nella Basilica Vaticana, domenica 14 giugno, alle ore 9.45. Sarà il Papa a celebrare dal Santo Padre davanti a una cinquantina di fedeli.