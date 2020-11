Papa, rinuncia a cerimonia a piazza di Spagna per l’Immacolata

Il prossimo 8 dicembre Papa Francesco non si rechera’ in piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata ma “compira’ un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la citta’ di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo”.

Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La scelta di non recarsi in piazza di Spagna “e’ dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti”, aggiunge.Bruni.

Era dal 1953 con Papa Pio XII che i Pontefici si recavano ai piedi della statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna per renderle omaggio l’8 dicembre.

La statua fu inaugurata dal Beato Pio IX l’8 dicembre1857.