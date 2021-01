Al via la vaccinazione contro il Covid in Vaticano

Anche in Vaticano sono arrivati i vaccini anti Covid della Pfizer. Il Papa, come ha fatto sapere lui stesso, si è già prenotato. Si vaccinerà presto anche il Pontefice emerito Benedetto XVI.

I vaccini, che devono rimanere a una temperatura di -78 gradi, sono arrivati con un frigo, che appunto ne preserva l’efficacia. In questi giorni è anche iniziato l’addestramento per gli infermieri che dovranno somministrarlo.

Le dosi contro il Covid verranno somministrate nell’atrio dell’aula Paolo VI, e la precedenza viene data a tutti coloro che lavorano a più stretto contatto col pubblico: dunque, operatori sanitari, gendarmi, guardie svizzere. Poi il resto dei 4 mila dipendenti vaticani, italiani e non.

Intanto lUisg, l’Unione internazionale delle Superiori Generali, ringrazia Papa Francesco per il Motu Proprio “Spiritus Domini”, e tutti coloro che “hanno contribuito nello studio e ricerca per questo nuovo passo che vede la partecipazione ministeriale delle donne nella Chiesa”. “Il poter contribuire alla missione della Chiesa, condividendo i ministeri, aiutera’ a comprendere, come dice il Santo Padre nella lettera, che in questa missione ‘siamo ordinati l’uno all’altro’, ministri ordinati e non ordinati, uomini e donne, in un rapporto vicendevole. Questo rafforza la testimonianza evangelica della comunione”, afferma l’Uisg.

In realtà, questa è una pratica in uso da tempo, ma che il Papa ha voluto regolamentare appunto con un Motu Proprio, ovvero una sorta di decreto. Francesco vuole dare stabilità all’azione delle donne nella vita della Chiesa, e soprattutto chiede che non si torni indietro.