Roma avrà il Museo delle periferie a Tor Bella Monaca

Tra le novita’ per il 2021-2022 a Roma e’ previsto il “Museo delle periferie di Tor Bella Monaca” che nasce dalla collaborazione tra Roma Capitale assessorato alla Crescita culturale, Municipio Roma VI e l’azienda speciale Palaexpo, con la cura di Giorgio de Finis. Nella nota di presentazione del nuovo progetto “Romarama”, il Campidoglio spiega che l’idea e’ di dare vita al “Museo delle periferie di Tor Bella Monaca” come centro studi internazionale delle periferie urbane, nell’ambito piu’ ampio dell’analisi del fenomeno urbano su scala globale.

Il progetto riguarda l’istituzione di una Biblioteca specializzata, di una videoteca, di una collezione permanente, di alcune residenze per artisti e di progetti di ricerca, mostre, pubblicazioni, lectio magistralis e incontri.

Nel corso del 2020 verranno realizzati 2 nuovi murales al Blocco R8 e verra’ completato il progetto di street art gia’ avviato a largo Ferruccio Menganoni. Inoltre, saranno avviati alcuni incontri mensili aperti all’istituto scolastico di Melissa Bassi e un evento di presentazione del progetto presso il Teatro di Tor Bella Monaca. L’edificio in cui sara’ collocato il Museo attualmente non esiste e sorgera’ a seguito di un accordo tra imprenditori privati e il municipio. Gli imprenditori si sono vincolati a portare a termine uno dei tre edifici in costruzione per donarlo al Municipio che, appunto, lo utilizzera’ per il museo (si tratta di un’opera pubblica a scomputo e quindi da realizzare da parte del privato). Nel frattempo, esistono una serie di spazi sia al chiuso che all’aperto che potranno essere utilizzati per le attivita’ del museo stesso.