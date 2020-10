La mostra Genesis inaugura a Galleria Vittoria

La Galleria Vittoria, da sempre impegnata nella promozione di nuovi artisti, presenta in occasione del consueto appuntamento con “Rome Art Week” la seconda edizione della mostra “Genesis”.

La mostra sarà inaugurata 28 Ottobre dalle ore 15 alle 20 per permettere ai visitatori di visitare l’esposizione secondo le norme anti Covid-19.

“Genesis Vol.2“, a cura di Tiziano M. Todi vedrà esposti 10 artisti – Carlo Settimio Battisti, Amalia Cavallaro, Sonia De Rossi, Roberta Di Sarra, DuminDa, Carlo Fiore, Daniela Foschi, Paolo Gallinaro, Huidong Kong, Stella Maria Sablone.

Il progetto “Genesis” nasce dalla la necessità di Galleria Vittoria di presentare gli artisti che negli ultimi anni ha avuto l’occasione di conoscere e che oggi presenta al suo pubblico, risaltando il lavoro svolto nei confronti degli emergenti che si sono distinti e che hanno colpito per l’originalità del loro percorso artistico.

“Genesis” da vita ogni volta una mostra differente che esalta la varietà di stili rappresentati e la pluralità di tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere.

Ogni artista attraverso il filtro della propria sensibilità, espressività ed esperienza, da’ vita a un percorso espositivo che si caratterizza per la coesistenza di linguaggi e stili differenti, e per la provenienza internazionale delle opere in mostra.

“Genesis” vuole essere una mostra che promuove l’arte contemporanea e allo stesso tempo porta in via Margutta nuove visioni artistiche non convenzionali.

Scrive Alessandra Gatti della mostra:

“[…]Gli artisti selezionati appartengono a varie tendenze ma con una identità che li accomuna: sono degli instancabili ricercatori dell’arte,

e che a risultato raggiunto spesso sono loro stessi a mettersi in discussione nel tentativo costante di miglioramento.

Questa esposizione è indirizzata ad un vasto pubblico di artisti, collezionisti, addetti ai lavori o semplici curiosi che vogliono orientarsi nella complessa dialettica delle varie realtà artistiche.[…]”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+ 39 0636001878

info@galleriavittoria.com

ORARIO DI APERTURA

Da lunedì a venerdì 15.00 – 19.00

sabato 31/10 e domenica 01/11 dalle 11.00-13.00 e dalle 15-19

Fuori orario su appuntamento

VISITA LA MOSTRA IN SICUREZZA.

Gli accessi allo spazio espositivo saranno contingentati per un massimo di 6 visitatori contemporaneamente ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Galleria Vittoria

Via Margutta 103 – Roma

info@galleriavittoria.com