Russo, Colosseo pronto a riaprire il 16 gennaio

Se davvero si decide di riaprire i musei e se il Lazio sara’ confermato in zona gialla, noi siamo pronti. Il Colosseo si e’ preparato per riaprire al pubblico da sabato 16 gennaio”. Lo annuncia il direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russa a margine della presentazione delle attivita’ 2021. “Per la riapertura – sottolinea – abbiamo previsto anche un concerto alle 12 sull’arena del Colosseo con i giovani allievi dell’Accademia di Santa Cecilia”.

Le modalita’ e il percorso di visita non sono stati resi noti nei particolari perche’ saranno oggetto di un incontro con i sindacati, previsto per venerdi’ 15 gennaio.

Si trattera’ comunque, viene sottolineato, di una riapertura contingentata, un po’ come e’ stato nel giugno scorso, quando il parco archeologico ha riaperto i battenti a fine lockdown. L’ingresso sara’ consentito a gruppi di visitatori, non piu’ di 10- 20 persone per volta, con un percorso a senso unico e partenze distanziate almeno dieci minuti una dall’altra in modo da non creare assembramenti, come e’ stato fatto anche nei musei e per la visita delle mostre.