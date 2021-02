Libri e musica gratis, a Tor Bella Monaca il lancio di e-LOV

Libri, audiolibri e brani musicali scaricabili gratuitamente tramite un QR Code: è il progetto e-LOV Leggere Ovunque, una biblioteca virtuale per scaricare gratuitamente libri, audiolibri e brani musicali.

Il progetto è partito nella periferia di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, di fronte al Teatro e nella sede del Municipio VI dove è stato installato un prototipo: e-LOV è una piccola biblioteca urbana che contiene oltre 200 titoli, divisi in varie sezioni. Per ognuna delle sezioni tematiche sono stati scelti dal catalogo di Liber Liber 28 titoli, tra testi scritti e brani audio, liberamente scaricabili tramite il QR Code associato a ciascun titolo.

Per leggere uno dei libri digitali è sufficiente selezionare il QR Code e inquadrarlo con il proprio smartphone o tablet. In questo modo il libro, o il brano musicale, sarà scaricabile e disponibile per la lettura o l’ascolto sul proprio dispositivo.

“Dopo Tor Bella Monaca, siamo al lavoro per replicare questa iniziativa anche in altri luoghi della città: per esempio alle fermate della metropolitana, nei mercati rionali, nelle sale di attesa di edifici pubblici”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Forum del Libro, Biblioteche di Roma e assessorato alla Cultura del Municipio VI, insieme all’associazione Liber Liber.

