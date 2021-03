Lady Gaga a Roma, quartiere Talenti come Hollywood

A Roma lo storico negozio di moda Zita Fabiani in viale Ojetti, a Talenti, si e’ trasformato in set per il film House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino e Adam Driver. Dopo il set a Milano e sul lago di Como, le riprese si sono spostate nella Capitale dove gia’ nei giorni scorsi erano state girate delle scene di in via Condotti davanti ad una delle boutique della nota casa di moda.

Ancor prima il 24 marzo set super blindato nel quartiere di Parco Leonardo, a Fiumicino, dove e’ stata girata un’altra scena del film sulla saga della famiglia fiorentina.

I lavori per il film si ripercuotono anche sulla viabilità della Capitale: la zona è stata chiusa, la polizia locale di Roma Capitale ha disposto il divieto di sosta su via Corrado Alvaro in entrambi i lati, dall’intersezione con via Renato Fucini fino a quella di largo Pugliese. E’ inoltre vietato parcheggiare nello spiazzo di largo Pugliese e tra via Ugo Ojetti e via Renato Fucini, oltre a via Righelli e a via Bonnard. Le riprese dureranno fino al 3 aprile.