Una piazza per Gabriella Ferri e un parco per Anna Magnani

Roma ricorda Gabriella Ferri. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato stamattina la piazza dedicata all’artista romana. Presenti l’assessora alla Crescita Culturale Lorenza Fruci, il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti, i famigliari di Gabriella Ferri, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti e Pino Strabioli.

Ieri il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha inaugurato il nuovo parco Anna Magnani e un murale dedicato alla grande attrice romana nel quartiere del Tiburtino III a Roma.

Il nuovo parco attrezzato con area verde, realizzato da Ater Roma e cofinanziato dalla Regione Lazio con un investimento di 250mila euro, si trova tra via della Vanga e via Tagliacozzo.

Il murale è stato realizzato da Lucamaleonte sulla parete di un edificio Ater in Mozart, di fronte al nuovo parco attrezzato. L’opera fa parte di un progetto frutto di un accordo tra Regione Lazio, Fondazione Roma Cares della As Roma e Ater Roma, che prevede la realizzazione di altre opere dedicate a storici volti della romanità in diversi quartieri della città, dove sono presenti edifici Ater.