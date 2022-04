25 aprile: tutti i cortei e le manifestazioni a Roma

Associazioni partigiane in piazza per resistenza Kiev. Sit-in e convegni. Comunità ebraica Roma a Porta S. Paolo e a via Tasso

A Roma 25 aprile ricco di iniziative, molte a sostegno della “resistenza di Kiev”. Alle 8.15 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti deporra’ una corona a Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza romana. Lo stesso fara’ alle 8.30 la Comunita’ Ebraica di Roma, insieme all’Ucei.

Alle 8.40 Zingaretti assiste alle celebrazioni all’Altare della Patria. Il tradizionale corteo promosso dall’Anpi di Roma partira’ alle 10.00 da Largo Bompiani (Tor Marancia) per arrivare a Porta San Paolo. Altre associazioni di partigiani Fiap, Anpc, Fivl, Aned, Anfim e di Ucraini in Italia, con l’adesione di +Europa e Azione, hanno indetto alle 9.30 una manifestazione in Piazza di Torre Argentina per celebrare “la resistenza di allora e quella ucraina di oggi”.

Ci sara’ anche la presidente della Comunita’ ebraica di Roma Ruth Dureghello. Alle 10.30, come da tradizione, i vertici della Comunita’ si recheranno in visita a Via Tasso, dove, a quanto si apprende, sara’ presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

I Radicali italiani dalle 10.30, presso la sede di via Angelo Bargoni, 32, hanno organizzato il convegno ‘Un 25 aprile anche per l’Ucraina’. Doppio evento del Partito Radicale: alle11:00, manifestazione “Grazie Usa per averci liberato dal fascismo. Liberta’ per l’Ucraina e per il popolo russo” vicino l’Ambasciata Usa in Italia, in Piazza Barberini. Alle 16 “Una Repubblica fondata…sul codice penale fascista” in piazza dei Santi Apostoli per il superamento del Codice Rocco.