Afghanistan, Zingaretti: “Mille persone sistemate in alberghi”

“Sull’Afghanistan è il momento della solidarietà e dell’accoglienza e su questo si siamo attivati. In collaborazione e sintonia con la Protezione civile nazionale già da sabato è attivo un punto di accoglienza presso l’aeroporto di Fiumicino e da allora abbiamo già sistemato circa mille persone negli alberghi, ovviamente senza dividere i nuclei familiari”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in un video pubblicato su Facebook.

“Il sistema sanitario regionale sta garantendo la piena osservanza della quarantena, in piena sicurezza. Un grazie – aggiunge – va alle tante associazioni di volontariato che stanno fornendo i beni di prima necessità, per le famiglie ma anche per i bambini e le bambine. Questo grande sforzo sta vedendo protagonisti operatori e volontari. Ancora una volta stiamo facendo di tutto per garantire il massimo dell’efficienza rispetto ad una emergenza drammatica”.