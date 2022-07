LITTLE ROMA – Curiosità e piccole storie della settimana – VIDEO

Il Colosseo è un grande brand con un valore reale per l’Italia. L’hanno calcolato davvero quelli di Deloitte: contribuisce per 1,4 miliardi di euro all’anno all’economia italiana (in termini di contributo al Pil) come attrazione turistico-culturale e ha un valore sociale pari a circa 77 miliardi di euro.

La Regione ha pronto nel nuovo testo unico del commercio un via libera a mangiare un panino alla carne in macelleria o del pesce al cartoccio in pescheria, o una pizza ripiena all’alimentari con tavoli e sedute messe proprio lì tra i banconi. Okay da Cna, no da Confcommercio e Confesercenti

A 13 anni dalla sua ideazione anche l’ultima gara è andata deserta: Il ponte dei Congressi alla Magliana non si farà. Doveva essere una soluzione alla viabilità del quadrante Magliana/Ostiense/Eur.

La Repubblica ha scovato un’altra di quelle regole che è arrivato il tempo di rivedere: il dormitorio del Convitto dell’istituto tecnico agrario Garibaldi di Roma è riservato solo ai maschi.