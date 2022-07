A bruciare cumuli di rifiuti e container abbandonati

Dalle 14 circa, due squadre dei vigili del fuoco di Roma, con l’ausilio di due autobotti e il carro schiuma, stanno intervenendo in via del Foro Italico, 501 direzione Trionfale, altezza ex Campo Nomadi per un vasto incendio di sterpaglie e colture.

Le fiamme sono divampate in un terreno incolto, a bruciare cumuli di rifiuti e container abbandonati. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.