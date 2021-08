A Roma ondata di caldo da bollino rosso

Mentre al Nord torna il maltempo. Previste grandinate e forti raffiche di vento in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte

Giorno di caldo intenso a Roma. Il dipartimento di Epidemiologia Ssr della Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede anche per oggi, lunedì 16 agosto, il livello 3 (bollino rosso). Nei prossimi giorni, martedì 17 e mercoledì 18 agosto è previsto il livello 1 (bollino giallo).

Con il bollino rosso è a rischio anche la salute di persone sane e attive, non solo quella di anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Il Campidoglio ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala operativa della Protezione civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Mentre al Sud il caldo non dà tregua, al Nord invece torna il maltempo. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Lo prevede un’allerta meteo della protezione civile. Valutata per oggi allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.