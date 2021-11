A Roma tornano i No Green Pass, tutte le strade chiuse e bus deviati

Il 20 novembre tra Circo Massimo e Piazza Bocca della Verità. Domenica manifestazione culturale all'Eur

I No Green Pass tornano a scendere in piazza a Roma. Domani, dalle 16 alle 20, al Circo Massimo, è in programma una manifestazione. Un’altra iniziativa si terrà, in mattinata, dalle 10:30 alle 13:30, in piazza Bocca della Verità. Possibile deviazione per i bus in caso di chiusura di via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo e via Petroselli.

Domani, da inizio a fine servizio, per fare posto a un cantiere in via Emanuele Filiberto, il tram 3 sarà sostituito dai bus sull’intero percorso. Domani, dalle 17:00 alle 20:00, una manifestazione sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Vittorio transitando in via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto. Possibile deviazione o brevi stop per i bus.

Domenica, per l’intera giornata, per fare posto a una manifestazione culturale, sarà chiusa al traffico via Conca d’Oro, in entrambi i sensi di marcia, tra largo Valtournanche e via Val di Chienti. Deviate le linee di bus. Domenica, per un evento culturale, sarà chiuso al traffico viale Europa, tra viale Pasteur e viale Tupini. Deviate le linee di bus da inizio a fine servizio. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità.