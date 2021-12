A1, si ribalta camion che trasporta mucche: code e traffico in tilt

il tratto di autostrada è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. non risultano feriti ma alcuni bovini morti. Sul posto la polizia stradale

Un camion che stava trasportando decine di mucche si e’ ribaltato sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Chiuso temporaneamente il tratto compreso tra la A1 e il bivio con la A24 Roma-Teramo e Roma Nord in direzione Firenze, all’altezza del km 539,8.

In corso gli interventi da parte dei soccorsi meccanici, dei vigili del fuoco, delle pattuglie della Polizia stradale e del personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Gli utenti provenienti da Napoli sono diretti verso Firenze, dopo l’uscita a Roma Est potranno percorrere il Gra (Grande raccordo anulare di Roma) e seguire le indicazioni per Firenze per rientrare in A1 a Roma Nord

Non risultano feriti ma alcuni bovini morti.