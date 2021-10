Aeroporti: tra gli scali europei Fiumicino è il più apprezzato dai passeggeri

Tra i servizi più apprezzati dai passeggeri figurano la chiarezza delle informazioni al pubblico, la pulizia dei Terminal e la cortesia dello staff

L’aeroporto Leonardo da Vinci è quello più apprezzato dai passeggeri tra gli scali europei. A renderlo noto – spiega una nota di Aeroporti di Roma – è Aci (Airports council international), l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 250 aeroporti in tutto il mondo (91 in Europa).

Lo scalo di Fiumcinio porta a casa un punteggio di 4,61 (rispetto a un massimo di 5), posizionandosi al primo posto. “Il riconoscimento – spiega AdR – fa riferimento al trimestre estivo che è stato caratterizzato da un ripresa dei volumi di traffico, seppur ben distanti da quelli registrati prima della pandemia, e dimostra come i viaggiatori del Leonardo da Vinci abbiano apprezzato lo sforzo di Aeroporti di Roma nel garantire un servizio di qualità anche durante la pandemia da Covid-19”.

Tra i servizi più apprezzati dai passeggeri figurano la chiarezza delle informazioni al pubblico, la pulizia dei Terminal, la cortesia dello staff, le facilities in aeroporto e il tempo di attesa ai controlli di sicurezza.