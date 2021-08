Afghanistan, atterrato a Fiumicino ultimo volo ponte aereo

Di Maio, l'Italia è il primo Paese Ue per afghani evacuati

Atterrato all’aeroporto di Fiumicino il C130 dell’Aeronautica Militare che ha riportato in Italia, oltre ai civili afghani e i carabinieri del Tuscania, anche il console Tommaso Claudi e l’ambasciatore Stefano Pontecorvo.

A breve, a quanto si e’ appreso, inizieranno le fasi, come da protocollo sanitario, legate ai tamponi come e’ stato per tutti gli arrivi nel terminal dedicato nel corso del ponte aereo dall’Afghanistan. Nutrito il dispositivo delle forze dell’ordine dentro e fuori il terminal, all’esterno del quale stazionano mezzi dell’ Esercito e della Guardia di finanza per i trasferimenti.

“Voglio ringraziare i Carabinieri del Tuscania perche’ senza di loro non avremmo potuto garantire la presenza del nostro console Claudi e dell’ambasciatore Pontecorvo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo l’ultimo volo da Kabu. “Siamo il primo Paese dell’Ue per cittadini afghani evacuati”, ha sottolineato il ministro.