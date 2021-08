Afghanistan: ‘bloccate 81 studentesse della Sapienza’

Prorettore lancia allarme'erano in lista Ministero della Difesa'

Ottantuno studentesse afghane della Sapienza sono bloccate a Kabul, erano sulla lista del Ministero della Difesa per il trasferimento in Italia. A lanciare l’allarme e’ il prorettore dell’ateneo romano Bruno Botta in una intervista al Gr Rai.

“Erano sulla lista del ministero della Difesa per essere trasferite in Italia, ma a causa dell’attentato di tre giorni fa non sono riuscite a entrare in aeroporto. Sono dovute tornare indietro 90 persone dirette in Italia, tra cui 81 studentesse afghane che a breve avrebbero dovuto iniziare i corsi alla Sapienza. Con loro anche alcuni bambini”, ha detto il prorettore della Sapienza Botta.