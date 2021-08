Afghanistan: Cri, finite operazioni Fiumicino,1.139 hub Avezzano

E un altro gruppo è atteso per oggi

“Le operazioni di accoglienza dei cittadini afghani a Fiumicino sono terminate ieri mattina. Una parte ha gia’ trovato sistemazione nei centri per la quarantena, 1.139 sono presenti ora nell’hub di accoglienza di Avezzano e un altro gruppo e’ atteso per oggi”. Lo ha detto all’AGI Francesca Basile, responsabile dell’unita’ operativa migrazioni della CRI e coordinatrice delle attivita’ che si sono svolte a Fiumicino.

“Il centro di Avezzano, coordinato dal dipartimento di protezione civile e da comando operativo vertici interforze, funge da tappa intermedia tra l’accoglienza a Fiumicino, dove sono stati effettuati anche gli screening sanitari, e le basi in cui gli afghani accolti effettueranno la quarantena”, ha spiegato Basile.

“Il periodo di permanenza ad Avezzano e’ di uno, due giorni, il tempo minimo necessario per ricevere la disponibilita’ negli alloggi per la quarantena” Dai tamponi eseguiti, ha affermato Basile, “sono risultate pochissime persone positive al Covid e tutte le altre si stanno sottoponendo al vaccino contro il Covid”. Con quale vaccino, “dipende dai casi”, ha aggiunto Basile, assicurando che “il tracciamento permettera’ di raggiungere queste persone per la somministrazione della seconda dose”. Tutti i cittadini afghani accolti dalla Croce rossa pero’ “sono stanchi e provati. Iniziano a sentirsi un po’ piu’ al sicuro ma sicuramente questi uomini, donne e bambini hanno molto da elaborare. I nostri psicologi stanno lavorando senza sosta anche per assicurare, in alcuni casi, la presa in carico a lungo tempo”, ha osservato Basile.