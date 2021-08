Afghanistan: Esquilino, alla Casa del Municipio apre un centro raccolta donazioni

Giocattoli, materiale didattico e capi di abbigliamento - tutto nuovo per assicurare il rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid19 - potranno essere consegnati tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle 18

“Sono già in corso le attività di prima accoglienza delle numerose famiglie che in questi giorni stanno arrivando nel nostro Paese provenienti dall’Afghanistan; centinaia di persone tra cui numerosissimi bambini e ragazzi di ogni età, dai neonati agli adolescenti”. Lo scrivono in una nota la Presidente Sabrina Alfonsi e l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma I, Emiliano Monteverde.

“L’accoglienza di queste persone, che devono essere necessariamente sottoposte ad un regime di quarantena obbligatoria presso strutture appositamente individuate, è a cura della Regione Lazio con il supporto operativo del Forum del Terzo Settore del Lazio e Csv Lazio, che provvedono ai generi di prima necessità. Per favorire la raccolta e la successiva distribuzione di giocattoli, materiale didattico e capi di abbigliamento, tutto esclusivamente nuovo per assicurare il rispetto dei protocolli sanitari anti Covid 19, il Primo Municipio già da ieri ha messo a disposizione lo spazio della Casa del Municipio in via Galilei come punto di raccolta delle donazioni da parte di istituzioni, associazioni, aziende e singoli cittadini che vorranno dare un contributo. I materiali potranno essere consegnati tutti i giorni, compresi sabato e domenica, con orario 9 – 18”.

“Di fronte alla tragedia che sta vivendo il popolo afghano – si legge nella nota-, tutti siamo impegnati a fare il massimo per cercare di alleviare per quanto possibile le sofferenze e i disagi di queste persone costrette a lasciare la propria terra, con uno sguardo particolare ai più piccoli. Il nostro è un gesto che va nella direzione della solidarietà e dell’inclusione. Abbiamo già attivato su questo obiettivo la grande rete delle associazioni che hanno aderito al nostro Patto di Comunità, che siamo certi sapranno mostrare la loro generosità anche di fronte a questa nuova emergenza”.