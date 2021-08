Afghanistan: Guerini ‘grazie per ciò che avete fatto’

Il ministro a Ciampino per rientro Jetf, presenti le autorità

“Bentornati a casa e grazie per ciò che avete fatto, per il lavoro straordinario che avete compiuto e per come l’avete fatto considerando le difficili condizioni in cui avete operato”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha accolto all’aeroporto di Ciampino insieme con altre autorità politiche e militari, il rientro della Joint evacuation task force (Jetf) a conclusione della missione in Afghanistan. “A voi tutti va quindi il ringraziamento dell’intero Paese. Viva le Forze Armate. Viva l’Italia”, ha aggiunto Guerini parlando da un podio alla Jetf schierata di fronte a lui sul piazzale antistante l’ingresso dell’area cerimoniale del 31/esimo Stormo dell’Aeronautica Militare.