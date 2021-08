Afghanistan: le attiviste della onlus Pangea sono in viaggio verso l’Italia

Sono 240 le persone in procinto di entrare in Italia, con le attiviste anche le loro famiglie

Dopo giornate concitate finalmente arriva la notizia tanto attesa. Le attiviste di Pangea, onlus milanese attiva in Afghanistan, sono riuscite a raggiungere l’aeroporto di Kabul con le loro famiglie. Alcune di loro sono già state imbarcate per l’Italia, arriveranno a Roma nelle prossime ore.

“Le attiviste di Pangea sono state forti e hanno resistito. Hanno combattuto come leonesse per entrare in quell’aeroporto. Da questa mattina all’alba le donne di Pangea e le loro famiglie sono tutte all’interno dell’aeroporto di Kabul. Alcune sono già state imbarcate! Le abbiamo salvate insieme!”. Questo è il messaggio lasciato dalla stessa organizzazione su Instagram. In tutto sono 240 le persone in procinto di entrare in Italia, un numero che si divide tra collaboratrici e loro familiari.