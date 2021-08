Afghanistan: Vincenzi (Pd), 750 persone accolte in 5 strutture della Regione Lazio

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal ponte aereo

Oltre 750 persone afgane sono state accolte e distribuite in 5 strutture regionali. La sinergia tra i soggetti del Terzo Settore laziale e la Regione è fondamentale affinché nessuno sia lasciato indietro. Grazie alle volontarie, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per dare un aiuto concreto a chi è costretto a fuggire dalla propria terra”. Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.