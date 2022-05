Al Colosseo il murale di Greb per Mourinho: nelle vesti di un gladiatore alza la coppa al cielo

Il murale, realizzato su una parete della stazione Colosseo della metro B, è interamente in bianco e nero, meno che per il pallone e il drappo di colore giallorosso

Un nuovo murale di Harry Greb è stato realizzato nella notte in omaggio alla squadra giallorossa che ieri sera ha vinto la finale di Conference League contro il Feyenoord di Rotterdam a Tirana.

L’opera ritrae l’allenatore della As Roma, José Mourinho, nelle vesti di un antico gladiatore romano mentre tiene in una mano la coppa alzata al cielo, nell’altra un pallone sottobraccio con sopra il logo del club sportivo. Il murale, realizzato su una parete della stazione Colosseo della metro B, è interamente in bianco e nero, meno che per il pallone e il drappo di colore giallorosso.