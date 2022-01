Al via a Roma l’accademia di giornalismo per l’inclusione sociale

Assotutela lancia i corsi per giovani con disabilità e persone con invalidità da lavoro nella sede del quotidiano "Vento Nuovo. Stessa invitava anche nel capoluogo meneghino nella sede di "Milano Free"

Parte a Roma, ma anche a Milano, una scuola di giornalismo rivolta a persone con disabilità. Il progetto – curato da Assotutela, con la collaborazione di Consap (sindacato di polizia) e ddll’Oasi Park spazio giochi su via Tuscolana – si terrà nella Capitale nella sede del quotidiano “Vento Nuovo”, mentre nel capoluogo meneghino presso “Milano Free”. nel capoluogo meneghino

“I partecipanti saranno individuati previo colloquio con la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabroni, per una valutazione a tutto campo sul percorso da intraprendere. Ė la nostra risposta –ha spiegato il presidente di Assotutela Michel Maritato – all’impotenza di amministrazioni che vedono nell’assistenza ai più svantaggiati soltanto un compito caritatevole, senza coltivare le minime ambizioni di tali persone. Non si può sempre prospettare un futuro nero per giovani che serbano in sé un intrinseco valore e la volontà di andare avanti. Dobbiamo porre un argine alla colpevole dispersione di un capitale umano di grande valore”.