Alfredino Rampi: restaurata e ricollocata la lapide profanata

“Dopo l’ignobile gesto di vandalismo con cui la lapide è stata profanata e sfregiata da svastiche – aggiunge – abbiamo immediatamente allertato i servizi del Verano per attivare un intervento di restauro. Per rendere possibile l’operazione, abbiamo contattato la famiglia Rampi per ottenere l’autorizzazione alla necessaria rimozione della lapide. Sono felice che in tempi brevi si sia potuta già ricollocare e cancellare così un episodio di inqualificabile inciviltà che ha ferito la città su un dramma mai dimenticato. Mi auguro che le forze dell’ordine possano individuare l’autore di un gesto tanto orribile”.