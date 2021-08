Allo Spallanzani ricoverati 10 libici con malaria

Sono giocatori di calcetto della nazionale rientrati da Nigeria

Nella notte sono stati accolti allo Spallanzani di Roma, in cooperazione con il ministero degli Affari Esteri, 10 pazienti di nazionalità libica, tra i 31 e i 22 anni, giocatori di calcetto della nazionale libica che si è recata in Nigeria per 14 giorni. Lo rende noto l’istituto nel bollettino di oggi. “Il motivo del ricovero è legato all’acquisizione di malaria durante la permanenza in Nigeria – viene sottolineato -. Attualmente i pazienti sono in condizioni stabili senza segni di allerta, tranne che in 3 casi che necessitano di stretto monitoraggio clinico e diagnostico”. (ANSA).