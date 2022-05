Ama: aumentano le cremazioni nei cimiteri di Roma, 6mila nei primi 4 mesi

"Da gennaio sono in corso le attività di manutenzione del crematorio al Flaminio, che si concentrano su una singola linea per volta, in modo da assicurare sempre la regolarità del servizio", fa sapere Ama

I cimiteri capitolini “registrano un progressivo incremento nel numero di cremazioni. Da gennaio ad aprile di quest’anno, infatti, ne sono state effettuate complessivamente 6.029: 378 in più rispetto a quelle svolte nei primi 4 mesi del 2021”, lo si legge in una nota di Ama.

“Tutto ciò in contemporanea a un fitto e articolato piano di interventi di manutenzione, di carattere ordinario e straordinario. In particolare, da gennaio sono in corso le necessarie attività di manutenzione del crematorio al Flaminio, che si concentrano su una singola linea per volta, in modo da assicurare sempre la regolarità del servizio. Le operazioni si concluderanno, come da cronoprogramma, entro l’estate. Il piano di riorganizzazione dei cimiteri capitolini – continua la nota -, entrato nel vivo da circa un mese con il varo della nuova struttura organizzativa interna in raccordo con l’assessorato competente e con Roma Capitale, prevede, oltre alle attività di risanamento del crematorio, ulteriori interventi tesi ad assicurare decoro e fruibilità a tutti i cimiteri della città, garantendo al contempo la regolarità dei servizi quotidiani”.