Amministrative Rieti, sindaco Cicchetti: in mio ‘boia chi molla’ no nostalgia fascismo

'Era solo un invito a non mollare in campagna elettorale'

La frase ‘boia chi molla’ pronunciata alla fine di un comizio dal sindaco uscente di Rieti Antonio Cicchetti non e’ frutto di “nessuna nostalgia, ma quale fascismo – dice il primo cittadino della citta’ laziale in un’intervista a Il Messaggero -. Io non sono neanche di FdI, io sono di FI. Citavo i giovani di Reggio Calabria degli anni 70”.

Il sindaco rivendica il suo essere politicamente scorretto: “Il mio era solo un invito a non mollare in campagna elettorale, un insegnamento ai giovani, a non sentirsi sicuri della vittoria. Nulla piu'”, spiega. Cicchetti chiarisce anche che la decisione di non ricandidarsi a sindaco e’ sua, e l’aver pronunciato quella frase alla presentazione del nuovo candidato del centrodestra (Daniele Sinibaldi di Fdi, ndr) non voleva essere un modo di nuocergli: “Sinibaldi l’ho scelto io come mio successore, non e’ stato fatto alcun calcolo per danneggiarlo. E che nessuno provi a dire il contrario”.