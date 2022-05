Anche il municipio IV aderisce all’open day sulla carta d’identità elettronica

La sede di via Rivisondoli - sabato 7 - sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 15:00

Aumenta il numero di adesioni al primo Open Day di maggio, previsto per il prossimo sabato 7, per richiedere la carta d’identità elettronica. Oltre agli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV, che hanno già confermato le aperture straordinarie, anche il Municipio IV sabato garantirà il servizio nella sede di via Rivisondoli 2 dalle ore 8:00 alle ore 15:00. Per ottenere l’appuntamento obbligatorio con cui fare richiesta della Cie nei Municipi aderenti o in uno dei 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici (aperti unicamente sabato 7 maggio dalle 8:30 alle 16:30) sarà possibile prenotarsi a partire da domani, venerdì 6 maggio, dalle ore 9 fino a esaurimento sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (clicca qui).

Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. Di seguito gli orari e gli indizi dei municipi e degli ex pit coinvolti: Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 15:00; Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 16:00; Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 15:30; Municipio XIV: la sede di Piazza di S. Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 8:30-16:30.