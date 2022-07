Ancora incendi a Roma: distrutta una falegnameria in via Tulli, fiamme anche alla Pisana

Mentre una casa abitata da tre persone è stata raggiunta da un incendio ed evacuata nel comune di Cave in località Valle del Rio

Dalle 16 di oggi tre squadre e un’autobotte dei vigili del fuoco, stanno intervenendo a Roma in Via Alberto Tulli, 74 per un vasto incendio di sterpaglie. Le fiamme, a causa del vento, hanno raggiunto e distrutto completamente una falegnameria. Non risultano persone coinvolte.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto anche il Dos (Direttore operazioni di spegnimento) e il capo turno provinciale dei vigili del fuoco.

Nel pomeriggio le fiamme divampate in via di Tor Cervara hanno minacciato un distributore di carburante ed alcuni tralicci alta tensione. Inoltre i carabinieri forestali e i loro colleghi della stazione di Tor Sapienza hanno evacuato un casolare abitato da due senza fissa dimora.

Sul posto, per domare le fiamme, c’erano i vigili del fuoco e alcune unità di protezione civile. Situazione critica anche in via della Pisana nei pressi del civico 600, zona Tenuta dei Massimi. Un vasto incendio di vegetazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di un mezzo aereo. Sul posto anche i carabinieri forestali e i carabinieri della stazione Bravetta.

Mentre una casa abitata da tre persone è stata raggiunta da un incendio ed evacuata nel comune di Cave in località Valle del Rio. L’incendio di vaste proporzioni è in corso e sta impegnando squadre di vigili del fuoco di Palestrina e la protezione civile con l’ausilio di tre elicotteri e un Canadair.

Sul posto i carabinieri forestali di Palestrina e i loro colleghi delle stazioni carabinieri di Cave e San Vito Romano. Non vi sono feriti ma la casa evacuata in via Ripa al civico 3, è stata parzialmente danneggiata dal rogo. La famiglia sarà ospitata presso l’agriturismo locale a cura amministrazione comunale Cave.