Ancora incendi a Roma: in fiamme un edificio a Colonna, nella notte oltre 100 roghi

Mentre in via Walter Tobagi è andato a fuoco un autobus di linea dell’Atac e in tutta la città decine di cassonetti sono stati dati alle fiamme

I vigili del fuoco al lavoro in via Colle Sant'Andrea, a Colonna

In via Colle Sant’Andrea, a Colonna, si è verificato un rogo di sterpaglie attorno a un edificio con all’interno delle bombole di gpl. Si tratta di uno dei circa cento episodi che questa notte hanno impegnato i vigili del fuoco a Roma e provincia, insieme a diversi incendi di sterpaglie, due incidenti stradali, di cui uno in Sabina, in via Belmonte e uno sul Gra, all’ingresso Bufalotta.

I vigili del fuoco al lavoro in via Colle Sant'Andrea, a Colonna L'autobus di linea andato a fuoco questa notte in via Walter Tobagi

Inoltre, in via Ardeatina, all’interno di una proprietà privata, sono state limitate le fiamme che hanno avvolto un’automobile e stavano per propagarsi a tre ruspe, un escavatore e un camion. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per le indagini di polizia giudiziaria.

Mentre in via Walter Tobagi, sempre questa notte, è andato a fuoco un autobus di linea dell’Atac sono stati incendiati decine di cassonetti. L’autobus, completamente distrutto dal rogo, è stato consegnato all’autorità giudiziaria per le indagini.