Ancora manifestazioni domani a Roma, attenzione a mascherine

Altro sabato di proteste a Roma

Ancora un sabato di manifestazioni nella Capitale. Domani sono in programma due sit-in e un corteo in centro. Massima l’attenzione all’utilizzo delle mascherine nel giorno in cui scatta l’obbligo in alcune zone più affollate della capitale. A scendere in piazza il movimento per il diritto all’abitare con un presidio a piazza dell’Esquilino a cui sono attese circa 200 persone.

Alle 15 è in programma una manifestazione a Circo Massimo organizzata dal Fronte del dissenso contro le politiche del Governo Draghi. Prevista la partecipazione di 500 persone. Mentre si attendono circa tremila partecipanti al corteo ‘No Draghi day’ indetto da diversi sindacati di base che partirà da piazza della Repubblica diretto a piazza Madonna di Loreto.