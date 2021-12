Ancora una vittima della strada: perde controllo moto, morto 51enne a Roma

E' avvenuto in via Tuscolana, alla periferia di Roma

Un incidente stradale mortale e’ avvenuto in via Tuscolana, alla periferia di Roma. Un 51enne italiano, a bordo di una moto Honda Silverwing, ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento, andando ad impattare contro un palo della luce.

L’uomo e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove e’ successivamente deceduto. Sul posto gli agenti del gruppo VII Appio della polizia locale di Roma Capitale. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.