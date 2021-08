Anzio: donna investita mentre attraversa su strisce pedonali, morta 72enne

La donna è stata trasportata in ospedale ed è deceduta poco dopo

Investimento mortale oggi alle 12:30 in via Ardeatina altezza civico 68, ad Anzio. A perdere la vita una donna di 72 anni, romana e pensionata, centrata in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ad investire l’anziana un uomo di Anzio, di 73 anni, alla guida di una Renault Kangoo. Nonostante l’immediato intervento del personale medico la donna è morta in ospedale a seguito delle ferite riportate. Sul posto, per i rilievi planimetrici, i carabinieri della compagnia di Anzio – Aliquota radiomobile. Le cause dell’incidente sono da attribuire alla distrazione del conducente che non si è accorto della presenza della donna. L’uomo è risultato negativo all’alcol test negativo. L’auto è stata posta sotto sequestro.