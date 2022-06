Trasportato in codice giallo in ospedale.

Gli agenti della squadra nautica sono intervenuti poco prima di mezzogiorno, in vendita a Fanciulla ad Anzio per soccorrere un minorenne ferito ad una gamba cadendo da uno scoglio. Il 17enne non riusciva più a risalire lo scoglio a causa del trauma riportato.

Gli agenti lo hanno tratto in salvo e affidato agli operato del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.