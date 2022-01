Arrestato il rapinatore seriale del Prenestino, terrorizzava farmacie e negozi – VIDEO

Si tratta di un 30enne romano. È stato identificato grazie alle telecamere e riconosciuto per i tatuaggi sulle mani

È stato arretrato i rapinatore seriale del Prenestino. Si tratta di un ragazzo romano, P.D. di 30 anni, accusato di sei rapine aggravate – avvenite tra giugno e luglio scorso – in farmacie, negozi, supermercati e un ufficio postale dei quartieri “Prenestino” e “Casal Bruciato”.

Grazie alle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza la polizia è riuscita a risalire a un uomo descritto con le stesse caratteristiche da diverse vittime (che hanno indicato un individuo molto magro armato di taglierino), che hanno fatto subito pensare alla serialità dei reati.

In particolare gli investigatori si sono concentrati su due eventi, risalenti alla fine di luglio: su via delle Palme – a pochi minuti di distanza – era stata segnalata una tentata rapina in un ufficio postale e poco dopo una rapina nella vicina farmacia. Attraverso le immagini delle telecamere gli investigatori sono riusciti a individuare un ragazza molto giovane, con diversi tatuaggi sul corpo che – poco prima delle rapine – era entrato nella farmacia a volto scoperto. Una delle vittime ha raccontato che il rapinatore aveva delle scritte tatuate sulle falangi della mano sinistra, che sono poi risultate compatibili con le lettere che il 30enne ha tatuate sulla stessa mano. A quel punto gli investigatori hanno perquisito l’appartamento di P.D, che risultava segnalato per numerosi precedenti per rapina.