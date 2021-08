Atac: a Colle del Sole nuova aggressione ad autista

Altra aggressione ad autista Atac, sassaiola "architettata" da un gruppo di ragazzi

Nuova aggressione nei confronti di un autista Atac, non è il primo episodio. Il triste e vile episodio è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 di agosto in zona Colle del Sole, più precisamente in via Macomer. Un gruppo formato da quattro ragazzi, in maggioranza minorenni, ha inveito contro l’autista del bus della tratta 051, dopo che questi aveva permesso loro di scendere dal veicolo nella fermata richiesta.

I giovani, una volta scesi, hanno iniziato a bersagliare il bus con dei lanci di sassi posizionati a bordo strada. Lo stesso autista, nel tentativo di far desistere i quattro ha abbassato il finestrino della vettura, venendo però colpito in pieno. Immediato quindi l’allarme al Numero Unico per le Emergenze. Sul posto il 118, che ha medicato l’autista sul posto, e la polizia, a caccia del branco poi dileguato. La vettura non ha riportato danni.

Non è di certo il primo episodio di violenza nei confronti di un autista Atac, tanto da richiamare l’intervento dei sindacati. Atac ha comunque risposto a tali eventi facendo presente che si sta lavorando per migliorare le condizioni di sicurezza nelle quali può svolgersi il lavoro dei dipendenti, sperando che non sia solo un tentativo messo in atto per “calmare le acque”.