Attacco hacker, Zingaretti: dati backup aggiornati al 30/07

Dati di backup aggiornati a una settimana fa

È notizia di pochi minuti fa il tentativo riuscito di recupero dei dati di backup, relativi al sistema di prenotazione dei vaccini nella Regione Lazio. Ad essere criptati dall’attacco informatico sono stati i sistemi che gestivano il backup ma non i backup stessi, un punto importante che ha permesso il recupero dei dati aggiornati al 30/07.

Queste le dichiarazioni del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Si è conclusa la verifica su un sistema di ultimissima generazione dove era stato effettuato il backup e protetto da hardware acquistato grazie agli ingenti investimenti sostenuti dalla Regione Lazio e da Laziocrea in questi anni per la sicurezza informatica. Al termine di tutte le verifiche tecniche possiamo annunciare che gli operatori sono riusciti ad accedere ai dati del backup, con ultimo aggiornamento venerdì 30 luglio. Al momento stiamo verificando e analizzando la consistenza dei dati per ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi amministrativi e per i cittadini”.